Terzotemponapoli.com - Atalanta – Napoli: formazioni ufficiali

Leggi su Terzotemponapoli.com

Tutto pronto allo Gewiss Stadium di Bergamo per, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2024/25Dopo cinque successi consecutivi ilè atteso al Gewiss Stadium, sabato 18 gennaio, da un’reduce da tre pareggi di fila dopo striscia di 11 successi consecutivi. La squadra bergamasca resta sempre e comunque tra le principali candidate per la corsa al vertice della classifica. D’altronde, i bergamaschi non perdono dal match conclusosi per 2-3 interno contro il Como del 24 settembre scorso e sono attualmente in serie positiva da 15 partite (11V, 4N), seconda striscia di imbattibilità più lunga nella storia del club in Serie A dopo quella di 17 incontri registrata tra gennaio e luglio 2020. I partenopei vengono da due ko consecutivi per 3-0 contro la Dea, compresa la sconfitta subita nel match di andata in questo campionato, ma vantano al contempo uno score piuttosto positivo in trasferta contro questa avversaria nella storia recente.