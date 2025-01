Metropolitanmagazine.it - Aaliyah, la Mattel crea una Barbie per celebrare l’artista scomparsa nel 2001

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: lain occasione del compleanno delnel, che avrebbe compiuto 46 anni lo scorso sedici gennaio, ha lanciato unaper celebrarla.Ispirata dall’iconica stella dell’R&B, la bambola ha un look che riprende l’outfit del video di One In A Million del 1996, che include un top nero in pelle, abbinato a pantaloni, guanti, scarpe ed occhiali. Riprodotta anche l’acconciatura marcata dai capelli neri con tanto di riga laterale. Prodotta danell’ambito della Music Series al prezzo di 55 dollari, la bambola è già andata esaurita. Era disponibile esclusivamente per coloro che fanno parte dell’associazione del brand, chiamataClub 59, ed è stata messa in vendita a mezzanotte del 16 gennaio. “La vocalità armoniosa die il sound innovativo hanno contribuito are l’R&B degli anni Novanta e la sua influenza sulla musica e sulla moda, continuano a farsi sentire ancora oggi“, si legge sul sito ufficiale.