Eccellenzemeridionali.it - Un linguaggio segreto tra le vie di Napoli: il mistero secolare della Parlesia

Untra le vie di: ilIn sintesi? Laè undei musicisti napoletani, simbolo di appartenenza e legame con il territorio.? Le originirisalgono al XIX secolo, usata per proteggere l'autenticità musicale napoletana e resistere a censure.?? Laè unbasato sul dialetto napoletano, arricchito da metafore e giochi di parole per risultare incomprensibile ai non iniziati.?? Laoggi rappresenta un tesoro culturale che mantiene viva l'identità napoletana, resistendo al cambiamento sociale ed economico.Tra i vicoli e le piazze, tra il fermento del mercato e l'inebriante aroma di una cucina senza pari,nasconde segreti ammantati di musica e tradizione. Uno di questi, forse meno noto ai turisti ma fortemente radicato nel cuorecittà e nei suoi protagonisti, è la, unnato nel mondo dei musicisti napoletani.