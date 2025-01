Lanazione.it - Stangata per il massaggio a luci rosse, condannato a sei anni per violenza

Siena, 17 gennaio 2025 – Ilalla cliente, una 28enne della Valdichiana aretina arrivata nel centro olistico sul rilassarsi insieme al fidanzato, non poteva essere fatto in quel modo. Le avrebbe sfiorato le parti intime, toccando l’inguine e, ripetutamente, anche il seno. Concludendo ilcon una bacio sulla fronte alla donna. Che non aveva prestato il consenso. Alsì, era andato nel centro per quel motivo, ma secondo quanto contestato in aula durante il dibattimento, non sarebbe stata informata delle modalità del trattamento. Neppure nel biglietto pubblicitario sarebbe stato specificato. Una prestazione, avvenuta nel giugno 2022 in un paese della Valdichiana dove era stato aperto il centro, ora chiuso, che la procura ha inquadrato comesessuale. Questa l’accusa per cui il pubblico ministero Niccolò Ludovici aveva chiesto la condanna a quattroper il massaggiatore.