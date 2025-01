Lanazione.it - Nasce a Monte San Savino l’olio del Giubileo, l’impegno di Morettini: “Grande responsabilità”

Leggi su Lanazione.it

San(Arezzo), 17 gennaio 2025 – La soddisfazione è enorme, difficile descriverla, trovare le parole giuste, all’interno della famiglia. Un nome che da 75 anni è strettamente collegato a un prodotto che rappresenta il territorio toscano e in particolar modo quello aretino, la Valdichiana, come. L’azienda diSan- che ha avviato la sua attività nel 1950 e vede oggi impegnata la terza generazione nel suo lavoro quotidiano - è stata scelta dal Dicastero per l’Evangelizzazione ed avrà il compito di produrre e distribuiredel. Un’occasione unica ma che per l’oleificiorappresenta addirittura una conferma. Già perché nemmeno dieci anni fa l’azienda diSanaveva già avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo, dai pellegrini e non solo.