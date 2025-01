Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: Simone Deromedis è in big final! Jole Galli chiude sesta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49 Ora passiamo alla smallmaschile, in attesa della bigin cui è presente.11.45 Schmidt e Phelan sono rimaste a terra e sembrano essersi fatte male.11.44 Vince India Sherret per appena sette centesimi su Fanny Smith! Le altre due canadesi Schmidt e Phelan si toccano e finiscono fuori.11.42 Ora la bigfemminile con al via India Sherret (Canada), Hannah Schmidt (Canada), Fanny Smith (Svizzera) e Brittany Phelan (Canada).11.41in seconda posizione la small, sesto posto per l’azzurra dopo il quinto di ieri.11.39 Smallfemminile in partenza adesso con.11.37 Tutto confermato:e Terence Tchiknavorian sono ine.11.35è in big, da vedere adesso la situazione degli altri, Tchiknavorian è secondo, mentre dovrebbero essere fuori Wilmsmann e Mueller.