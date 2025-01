Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 59-64, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: +6 per i bianconeri a -5? dalla sirena finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-71 Tripla di Niels Giffey per il -7: ilnon molla, time-out chiamato da Dusko Ivanovic.61-71 Devin Booker arpiona il rimbalzo e segna subendo fallo.Time-out immediato chiamato da coach Gordon Herbert, con lache sale a +12 con 4’12” da giocare ancora nel quarto.59-71 PAJOLAAAAAAAAAAAA! BOMBAAAAAAAA59-68 2/2 per Achille Polonara ai liberi.Fallo antisportivo di Shabazz Napier!59-66 Matt Morgan attacca perfettamente il ferro: +7quando si entra nei 5? decisivi.59-64 Weiler-Babb sfrutta il tabellone e tiene in scia il.57-64 DANIEEEEL HACKEEETTT! TRIPLA PESANTISSIMAAAAAAAA57-61 Tripla di Shabazz Napier: -4!54-61 Completato il gioco da tre punti.54-60 MORGAN! COL FALLO.54-58 1/2 per Diouflunetta.54-57 Canestro allo scadere dei 24? per Napier.