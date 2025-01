Ilrestodelcarlino.it - La rosa è ancora corta: "Serve compattezza"

Sarà unamoltoquella che avrà in mano il tecnico Senigagliesi nella gara di domenica contro il Roma City. Specie a centrocampo dove tra il recente addio di Ruggeri e la squalifica di Visciano non vi saranno alternative a Capece, Domizi, Macarof e Giandomenico. Infatti, quest’ultimo dovrebbe restare fino a domenica per poi avere la possibilità di approdare altrove (il Tolentino sarebbe sulle sue tracce). Nulla da fare per Foglia che sarà fermo per altri 7-8 giorni. Per il resto, nessun giocatore è stato tesserato in settimana e oramai si procede così fino almeno fino a domenica. Nemmeno i giovani in prova come Cingolani (l’operazione è legata all’eventuale addio dello stesso Giandomenico). L’unico elemento in più rispetto alla precedente settimana è Luis Vila poiché è arrivato il transfer.