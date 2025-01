Movieplayer.it - Fenomeno Affari Tuoi: Stefano De Martino batte l'edizione di Amadeus con ascolti record

L'allievo ha superato il maestro. Inizio 2025 da urlo per il conduttore, che punta al bis immediato con la nuova stagione di Stasera tutto è Possibile. C'era un intero plotone di esecuzione ad attendereDe, promosso dal giorno alla notte all'access prime time di Rai1 in sostituzione di sua maestà, ma l'ex ballerino di Amici di Maria nel frattempo diventato conduttore ha sbalordito e addirittura fatto meglio di chi l'aveva preceduto. Perchéè diventata la trasmissione dell'anno, in grado di calamitare ogni sera oltre 6 milioni di telespettatori, con share che superano il 30% doppiando puntualmente la diretta concorrenza di Striscia la Notizia. L'azzardo vincente chiamatoDeVero è che proprioè stato colui che ha rilanciato un .