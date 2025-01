Tvplay.it - Dalla Roma al Milan, un nuovo bomber dopo Abraham: i rossoneri trattano

Leggi su Tvplay.it

Il mercato vede quasi tutti i top club scatenati. Anche in casaprosegue la caccia all’attaccante e spunta un nome.Pochi giorni al termine del calciomercato e al momento ildi Sergio Conceicao non ha fatto nulla di concreto. Da Walker a Rashford, si sono accavallati diversi nomi ma al momento il club non è riuscito a piazzare colpi reali, ma anzi solo rumors e al momento c’è anche un pò di insofferenza tra i tifosial, un: i(Lapresse) TvPlayIlè in difficoltà sul mercato, serve un attaccante visto le difficoltà di Tammye Alvaro Morata e serve un rinforzo il prima possibile visto che la lotta Champions League potrebbe accendersi nelle prossime settimane. Il club rossonero sta valutando la situazione ma serve un giocatore che riesca a segnare con continuità; diversi nomi nel mirino ma i prezzi – come dimostra anche il caso Cambiaso – sono esorbitanti.