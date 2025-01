Quotidiano.net - Come guarire dall’influenza

di Marina SantinFebbre alta, spossatezza, dolori muscolari, mal di gola. L’influenza durante le feste ha già costretto a letto più di mezzo milione di italiani, ma, secondo gli esperti, il picco di contagi è atteso a metà gennaio. Se cercare di tutelarsi è d’obbligo, quando compaiono i primi sintomi alcune strategie si rivelano particolarmente utili. "La prima regola – spiega il dottor Giuseppe Ferrara, infettivologo – è stare a casa e prendersi alcuni giorni di pausa per permettere al corpo di. Privarlo del riposo necessario può allungare i tempi di recupero. Inoltre, è fondamentale per evitare di contagiare gli altri". In generale, si è contagiosi già uno-due giorni prima che i sintomi inizino a comparire e lo si rimane fino a cinque-sette giorni dopo essersi ammalati. "Quindi, meglio evitare i contatti stretti, indossando sempre la mascherina in presenza di soggetti fragili, e la condivisione di oggetti e biancheria.