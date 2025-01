Back in Action | recensione del film con Cameron Diaz e Jamie Foxx

Leggi su Cinefilos.it

indelconCon il debutto su Netflix il 17 gennaio 2025,insegna un attesissimo ritorno per due amatissimi attori di Hollywood:. Diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo. e vivere felici) e scritto in collaborazione con Brendan O’Brien (Cattivi vicini), ilsi presenta come una classica-comedy che rievoca le dinamiche familiari e le atmosfere spionistiche tipiche del genere.La trama diinLa trama segue Emily () e Matt (), due ex spie della CIA che hanno abbandonato la vita pericolosa per costruire una famiglia. Tuttavia, quando la loro copertura salta, si trovano costretti a tornare in azione, con tutto il carico di tensioni e situazioni rocambolesche che ciò comporta.