Liberoquotidiano.it - "Aiuto? Pericolo? Ragazzi, state calmi!": Jannik Sinner, lo sfogo di Paolo Bertolucci

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una tutto campo, dopo il grande inizio per gli italiani agli Australian Open. L'eroe della Coppa Davis del 1976 parte dalla vittoria di Lorenzo Musetti su Shapovalov: "Musetti ha giocato contro lo scialacquatore di professione, lo scienziato degli errori per mancanza di testa. Shapovalov. Lorenzo ha giocato bene e sono queste le vittorie che servono e che danno morale". A stretto giro ha poi commentato la vittoria di Lorenzo Sonego sul giovane talento Joao Fonseca, una vittoria brillante e dall'elevatissimo peso specifico: "Sonego, a detta di tantissimi, ha compiuto l'impresa e invece secondo me era il favorito. Fonseca ha giocato una partita al giorno dall'inizio dell'anno e quindi era scarico. Sono felice per il nostro Sonny, ma non è assolutamente una bocciatura per il fenomeno brasiliano.