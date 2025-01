Ragazzi ho una notizia per voi Jessica avvisa i suoi fan per lei il dopo Grande Fratello è una bomba

Leggi su Caffeinamagazine.it

Morlacchi ha sorpreso ifan con una nuova rivelazioneaver detto addio al. La decisione di abbandonare il reality è stata presa in seguito a un provvedimento disciplinare letto da Alfonso Signorini durante la puntata precedente, che aveva riguardato alcuni episodi problematici verificatisi nella Casa., insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi, era stata nominata d’ufficio. La cantante non ha accettato questa decisione e, non condividendo l’atteggiamento di Helena, ha scelto di lasciare il programma: “Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano”. Pochi giorniè tornata in studio per confrontarsi con Helena e Luca Calvani. Durante l’incontro, ha voluto chiarire i dettagli del suo rapporto con Helena e svelare alcune dinamiche legate a ciò che era accaduto tra lei e l’attore.