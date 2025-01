Bergamonews.it - Passo falso in trasferta per Treviglio Brianza: l’attacco non gira, Vicenza vince 66-52

La TAVsi ferma a Dueville dopo tre vittorie, al cospetto di unasolida e in striscia sul proprio parquet. Costretta a inseguire per tutti i 40?, la squadra biancoverde non riesce mai a cambiare l’inerzia del match e cede col punteggio di 66-52.Nel quintetto iniziale di coach Villa ci sono Vecchiola, Abega, Reati, Zanetti e Marciuš. I cinque di partenza per Ghirelli sono Gasparin, Almansi, Da Campo, Uclés Belmonte e l’ex di turno Nwohuocha. Le prime due azioni sono due triple (Gasparin e Reati), poi Uclés Belmonte ispira il primo allungo biancorosso: 10-5 (5?). La zona dei berici mette in difficoltà, che è molto imprecisa da tre. Marciuš è insolitamente impreciso eprova a scappare (16-11). Abega, con 6 punti consecutivi, riporta i biancoverdi a un possesso di ritardo alla prima sirena: 18-15.