Parigi 2024 continua la polemica sulle medaglie | degli italiani chi le ha restituite?

Le paroleazzurriSarebbero 100 gli atleti, vincitori di bronzo alle Olimpiadi di, ad aver restituito ledopo che queste ultime si sono ossidate e totalmente deteriorate.Oggi, 16 gennaio,pagine di Gazzetta dello Sport, alcuniatletihanno raccontato cosa hanno deciso da fare. Il Cio ha fatto sapere: «Ledifettose saranno sostituite dalla Monnaie de Paris e incise in modo identico».Leggi anche:, lesi rovinano: la denunciaatletiDalle pagine del quotidiano Simone Alessio del taekwondo dice: «Vedete il bordo? Anche il resto si è un po’ ossidato, è stato quando sono tornato in Italia dopo i Giochi. Però non ci penso a ridarla indietro, voglio tenere proprio quella che ho conquistato, anche se si sgretola».