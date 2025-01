Gamberorosso.it - Masterchef: chi è Pía León, la chef che ha riscritto la gastronomia peruviana

Il mondo dell'alta ristorazione la conosce bene, Pía, per via dei numerosi premi conquistati nel corso del tempo: migliordonna al mondo nel 2021 nella classifica The 50 Best Restaurant, tre anni dopo essere stata nominata best femaledell'America Latina.di Lima, classe 1986, Píaè stata per anni l'headdel Central, ristorante firmato da Virgilio Martínez (premiato come miglior ristorante al mondo del 2023) che ha trasformato la biodiversità del paese in oggetto di studio e narrazione, sfornando un mitico menu suddiviso per altitudini, dal livello del mare ai 4mila metri delle Ande.Un piatto di KiolleKjolle e la celebrazione dei tuberiNel 2018 decide che è giunto il momento di lavorare in modo indipendente rispetto Central, espandendo il sodalizio con Martinez con cui condivide vita e visioni, ma esprimendosi in un ristorante tutto suo.