Mamme sul piede di guerra: "Troppe soste selvagge davanti all'asilo, rimuovete le auto"

PAVIA – Divieto di sosta per tutti, eccetto per i genitori che devono andare a prendere o a portare i loro bambini alla scuola d’infanzia Castiglioni. Ma nessuno lo rispetta e così i genitori non trovano posto per raggiungere i loro piccoli. Ieri mattina all’orario d’ingresso, prima delle 9, i quattro stalli dove campeggia il cartello con scritto “eccetto diretti asilo Castiglioni” erano occupati e lo stesso accadeva attorno alle 16, all’orario di uscita. E, fortunatamente gli ingressi e le uscite non avvengono in massa come accade per gli alunni più grandi. “I parcheggi sono sempre pieni – ha detto una mamma incontrata al pomeriggio –. Personalmente ho trovato posto una volta e ho preso la multa perché non avevo il tagliando che viene rilasciato ai genitori dei bambini che frequentano i nidi di Pavia e richiedono il tagliandino”.