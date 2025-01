Lanazione.it - L’Arezzo nelle mani di Trombini. Ma servono rinforzi in attacco

Un girone dopo il Legnago è ancora crocevia per. A settembre gli amaranto erano reduci dalle due pesanti sconfitte esterne di Pesaro e Pineto e il rigore trasformato, al comunale, in extremis da Pattarello scaccio i fantasmi, allontanò la crisi e diede inizio a quello che da oggi è stato il miglior periodo in termini di continuità e di risultati. Sei vittorieotto giornate successive, di cui tre consecutive, con una sola sconfitta, peraltro immeritata contro la Ternana. In mezzo prestazioni convincenti come quella di Sassari contro la Torres. Quattro mesi dopo la storia è più o meno la stessa: la squadra di Troise arriva alla trasferta in terra veneta dopo aver raccolto appena un puntodue gare casalinghe contro Pesaro e Pineto, contestata dalla tifoseria e con la panchina del tecnico napoletano blindata da Manzo e Cutolo, ma che un altro passo falso potrebbe iniziare a far vacillare.