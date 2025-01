Serieanews.com - Kvaratskhelia al PSG? Perché per il Napoli potrebbe essere un buon presagio

Khvicha Kvaratskhelia al PSG. È quasi ufficiale, per un'operazione che dovrebbe chiudersi in cambio di circa 80 milioni di euro. L'esterno georgiano ieri ha salutato i compagni e tutti i dipendenti della società, ha varcato i cancelli di Castel Volturno – la sua casa per tre anni – per l'ultima volta. Ora l'aspetta una nuova avventura, lontano da Napoli e dalla Serie A, in quel mondo dorato chiamato Parigi.Il suo addio è una di quelle notizie che sembra ineluttabile, quasi come se il destino volesse scrivere la sua parte in una storia che si ripete. Ogni volta che il Napoli cede un calciatore al Paris Saint-Germain, una sorta di misterioso incantesimo sembra risvegliarsi: il club azzurro solleva un trofeo.