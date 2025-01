Tvzap.it - “Grande Fratello”, spuntano le ipotesi sul ritorno di Helena: cosa succede ora

News Tv. Durante la scorsa puntata del, è stata eliminata, finita in nomination d’ufficio da parte della produzione, insieme a Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, per violente liti e comportamenti sconvenienti e talvolta violenti, come il lancio del bollitore durante una discussione. Questa mattina, Federica Panicucci ha annunciato ildial. L’ex concorrente vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ma sarà soltanto una toccata e fuga? Pare di no. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è nato il figlio: il significato del nome è molto particolare. È bufera sui socialLeggi anche: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori: il nome scelto“”,lesuldiNella puntata delin onda stasera, giovedì 16 gennaio 2025, su Canale 5,Prestes tornerà nella casa.