Oasport.it - Dove vedere in tv Olympiakos-Monza oggi, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

giovedì 16 gennaio (ore 18.00) si gioca, incontro valido per la fase a gironi delladimaschile. La compagine brianzola affronterà la temibile formazione greca nella quinta giornata del gruppo B: sarà un incontro di fondamentale importanza per l’accesso alla fase a eliminazione diretta (le prime classificate dei cinque raggruppamenti accederanno ai quarti di finale, le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff).I brianzoli svettano in testa alla Pool con quattro vittorie (10 punti), frutto dei successi al tie-break ottenuti controe Giesen e della doppia affermazione sul Fenerbahce Istanbul (3-0 e 3-1). Il Veroha così due successi e due punti di vantaggio sulla formazione ellenica, dunque si tratta di un vero e proprio scontro diretto: un’affermazione permetterebbe al sodalizio italiano di blindare il primo posto e l’annessa qualificazione ai quarti di finale, mentre una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione in vista dell’ultima giornata prevista tra un paio di settimane, quandoospiterà il fanalino di coda Giesen e l’affronterà il Fenerbahce.