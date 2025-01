Panorama.it - Da Higuain a Kvaratskhelia, la fabbrica di soldi del Napoli

Se è vero che i napoletani dovrebbero erigere una statua in Piazza del Plebiscito per celebrare Aurelio De Laurentiis, l'uomo che in vent'anni ha riportato il club partenopeo al centro del villaggio calcistico italiano ed europeo, è altrettanto innegabile che ADL abbia reso iluna macchina da. E ci abbia guadagnato, tanto, con l'abilità di reinvestire per rilanciare ogni volta verso un progetto nuovo. Quella dial Paris Saint German è la seconda cessione più remunerativa nella storia degli azzurri. Solo il contestato passaggio dialla Juventus nell'estate 2016 - 90 milioni di euro pagando la clausola in due (poco) comode rate - sta sopra nella classifica delle vendite record pur generando una plusvalenza inferiore perché i 75 milioni del georgiano varranno un surplus di una settantina a bilancio mentre il Pipita si fermò, si fa per dire, a poco più di 66.