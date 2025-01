Lanazione.it - Bambina ingerisce una pila. Salvata dagli ’angeli’ dell’Opa

Leggi su Lanazione.it

Un’altraha rischiato la vita per l’ingestione di unaa bottone. E’ la terza in Toscana nel giro di soli due mesi. La piccola è statagrazie alla collaborazione tra i medici dell’Aou Meyer Irccs di Firenze e dell’Ospedale del cuore di Massa-Fondazione Monasterio. La bimba di 1 anno era arrivata al Pronto soccorso dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze nel tardo pomeriggio di giovedì scorso. I genitori si erano accorti che aveva problemi nella deglutizione e ai medici hanno segnalato che la figlia, prima di addormentarsi, aveva giocato con una, riporta il Meyer in una nota. Consapevoli del pericolo, i medici del Meyer hanno immediatamente effettuato una radiografia che ha evidenziato la presenza del corpo estraneo - di 2 centimetri di diametro - nello sfintere esofageo superiore.