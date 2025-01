Aperte le iscrizioni all’edizione 2025 della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi di Nola

Leggi su Ildenaro.it

Sonoledidedicata quest’anno al tema “La Costituzione animaDemocrazia. Per una partecipazione senza frontiere”. L’inaugurazione è in programma il prossimo 18 gennaio, alle 16:30, presso la storica Biblioteca diocesana del Seminario vescovileno. L’incontro sarà introdotto da un momento di preghiera affidato al direttorePastorale sociale e lavoro diocesana, don Giuseppe Autorino. Seguiranno il saluto del vescovo di, monsignor Francesco Marino, e la relazione sul tema dell’anno a cura del presidente dell’associazione Ex-ParlamentariRepubblica, onorevole Giuseppe Gargani. «L’edizione di quest’anno possiamo definirla un’edizione sinodale. L’itinerario proposto è infatti frutto di una serie di incontri tra le diverse aree ei diversi soggetti del servizio pastorale diocesano ed è pensato anche come occasione per incontrare i cittadini del territorio.