Ancora una sconfitta per il Bisonte, ma con Milano arrivano buone sensazioni

IlFirenze – Numia Vero Volley1-3 (20-25, 25-22, 17-25, 21-25)ILFIRENZE: Acciarri 9, Malual 18, Butigan 5, Battistoni, Giacomello ne, Nervini 6, Baijens 5, Lapini (L), Cagnin 3, Agrifoglio ne, Davyskiba 13. All. Bendandi.NUMIA VERO VOLLEY: Cazaute, Gelin (L1), Guidi ne, Heyrman 5, Pietrini ne, Orro 4, Danesi 6, Konstantinidou, Fukudome (L2) ne, Kurtagi? 2, Smrek, Sylla 14, Egonu 19, Daalderop 18. All. Lavarini.ARBITRI: Clemente – CerraNOTE: durata set: 23?, 24?, 22?, 25?; muri punto: Il6,11; ace: Il5,4; spettatori 1504.FIRENZE – Unadal sapore meno amaro del solito quella delFirenze con. Le bisontine allungano la striscia negativa ma regalano diverse indicazioni positive a coach Bendandi e al suo staff: rispetto agli ultimi due match, la sua squadra è stata molto meno fallosa e ha mostrato un bel carattere per buona parte della sfida, lottando finchè ha potuto e mollando qualcosa solo nel finale di quarto set, conche ha comunque meritato la vittoria trascinata dalla ex Daalderop, premiata come Mvp con 18 punti col 53% di efficienza in attacco e il 50% in ricezione.