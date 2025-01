Oasport.it - Zalgiris-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

L’non si ferma praticamente mai. Siamo già al momento della quarta giornata di ritorno, la ventunesima complessiva; laSegafredodi Dusko Ivanovic si prepara a un lungo viaggio per affrontare loKaunas di coach Andrea Trinchieri, squadra in crisi dopo quattro sconfitte in fila in ambito continentale.I lituani vengono infatti da quattro sconfitte consecutive, tanto da uscire anche dalla zona play in nonostante 10 vittorie ed altrettante sconfitte. Tante le assenze per i lituani, tra cui spicca quella di Lonnie Walker, bacchettato dallo stesso allenatore aspettandosi qualcosa di più da parte sua dal punto di vista offensivo. Con lui probabili assenti altri tre, tra cui l’ex Bryant Dunston.Le Vu Nere non se la passano meglio, visti i ko di Ante Zizic, Will Clyburn e soprattutto Toko Shengelia, sceso in campo l’ultima volta il mese scorso.