Lapresse.it - Trentadue anni fa l’arresto di Totò Riina

fa, il 15 gennaio 1993, venne arrestato Salvatoredetto, il capo dei Corleonesi, condannato a diversi ergastoli compreso quello per la strage di Capaci. L’operazione fu soprannominata ‘Belva’.Lo stesso giorno a Palermo si insediava come capo della Procura Gian Carlo Caselli.Cosa accadde dopodidel boss avvenne a pochi chilometri dalla casa del boss mafioso: sul suo arresto venne data una versione ufficiale ma neglisi sono susseguiti dubbi e contraddizioni che hanno portato a diverse domande sul, e su ciò che accadde nelle ore e nei giorni successivi. La casa divenne perquisita solo alcuni giorni dopo, e non vi si trovò praticamente nulla.è morto nel novembre 2017.