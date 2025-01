Amica.it - Sonja di Norvegia dalle piste all’ospedale: a 87 anni la regina ancora scia!

Ladilo scorso weekend è stata ricoverata in ospedale. Una notizia che non suscita grande scalpore, avendo la donna 87. Fortunatamente non si è trattato di un problema grave bensì di una questione precauzionale. La moglie di re Harald, infatti, aveva mostrato segni di fibrillazione atriale. Da qui la decisione di fare un controllo. Lain ospedaleChiariamo subito:diora sta bene. Il 12 gennaio, giorno successivo al ricovero, è stata dimessa dato che la sua frequenza cardiaca è tornata alla normalità. Tutto risolto, dunque. Senza grande clamore.A fare più clamore è, invece, la scoperta di ciò che la donna stava facendo mentre ha mostrato segni di fibrillazione atriale.