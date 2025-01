Cityrumors.it - Si tinge di giallo la morte di Patricia, la barista sbranata dai pitbull: la situazione

Leggi su Cityrumors.it

Il proprietario dei cani si chiama Luca Desideri, ha 40 anni ed è accusato di omicidio colposo per ladella povera ragazzaUnaterribile. Assurda. L’ennesima senza senso di una povera ragazza, questa volta,da cinque, solo perché era entrata in un giardino anche se era un’abitazione privata. Di sicuro non si può morire in questo modo così agghiacciante.Sidiladi, ladai: la(Screenshot Cityrumoirs.it)Sono passate più di ventiquattrore dall’assurdadiMasithela, la povera ragazza ventisettenne, madre di un bambino di sei anni, che nella notte tra domenica e lunedì è stata uccisa da cinquein una villetta che si trova alle porte di Latina.Sconvolto e irreperibile nelle primissime ore, il proprietario dei cani che si chiama Luca Desideri che si è presentato in questura e si è messo a disposizione degli investigatori.