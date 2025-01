Anteprima24.it - Posillipo, vittoria contro la Telimar e qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSplendidaper il C.N.che supera in trasferta ilPalernmo per 9-3, nella gara valevole per la dodicesima giornata di Campionato, penultima del girone di Andata, centrando cosi ladi.Per la squadra di Mister Pino Porzio, senza Spinelli, out per sindrome influenzale, hanno debuttato Radulovic, autore di 4 gol, e Brguljan, a segno anche lui. Successo mai in discussione per la formazione rossoverde, che gioca una gran partita in difesa trascinata anche dall’ottima prestazione del portiere Luca Izzo, classe 2007.Il primo gol della partita è di Radulovic, a segno su rigore. Izzo para su Marini ed ancora Radulovic raddoppia infuga. Si va al primo intervallo sul 2-0 per i rossoverdi.Nel secondo tempo segna ilcon Fabiano ma ilrisponde con il tiro da fuori di Cuccovillo che vale l’1-3.