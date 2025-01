Quotidiano.net - Pizza napoletana: patrimonio Unesco e un fatturato da 15 miliardi l'anno

Sua maestà laè celebrata il 17 gennaio in tutto il mondo, e sono in tanti i Paesi a rivendicarne la paternità di questo gustosa preparazione al forno, in teglia, al tegamino. Ma è solo l'Italia, Napoli e la Campania in particolare, a vantare un riconoscimentocomeimmateriale dell'umanità per l'arte deliuolo napoletano. Il comparto, secondo una stima Coldiretti, muove undi oltre 15l', con un'occupazione di circa 100.000 addetti a tempo pieno e altrettanti 100.000 nei fine settimana. E una filiera a monte di fornitori di mozzarella, pummarola, farina, olio, lievito, verdure di stagione, salumi, formaggi e pesce. "In Italia ci sono 40mila pizzerie - di cui il 10% in Campania - e 15mila nell'asporto, numeri importanti. Un settore in grande crescita ma ancora non 'maturo'" ha detto Massimo Di Porzio, presidente Fipe Confcommercio Campania, in occasione del varo, a Napoli nei giorni scorsi, dell'Osservatorio socio-economico della, Uno strumento per aiutare gli imprenditori a capire dove va il mercato, nato per iniziativa dell'Avpn (Associazione Verace) insieme con Università Parthenope, Cnr/Dipartimento Scienze Umane e SocialiCulturale, Fipe-Confcommercio campana.