Luigi Di Maio verso la riconferma a rappresentante Ue nel Golfo

Disarà con buona probabilitàtospeciale Ue per ilper altri due anni, fino al 28 febbraio 2027. Come scrive in esclusiva Il Foglio la nomina dell’ex leader M5s ed ex ministro degli Esteri avrebbe incassato il via libera dei 27 rappresentanti del Political and Security Committee, organismo responsabile della politica estera e di sicurezza comune (Pesc) dell’Unione e della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc). È stata la vicepresidente della Commissione e Altodell’Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, l’estone Kaja Kallas, a proporre ladell’ex pentastellato folgorato sulla via di Draghi.Kaja Kallas e Giorgia Meloni (Imagoeconomica).Kallas ne aveva parlato alla premier Giorgia Meloni già il 20 dicembre scorso e nel corso dell’ultimo incontro a Roma la scorsa settimana.