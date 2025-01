Quotidiano.net - Il Tribunale boccia Vivendi sulla vendita della rete Tim

Ildi Milanole ragioni didi Tim a Kkr. "Inammissibile per difetto di interesse ad agire" e "difetto di legittimazione ad agire": così i giudici hanno valutato la domanda del socio francese di annullare la delibera con la quale il board aveva accettato, a novembre 2023, l’offerta del fondo statunitense alla quale lafissa è stata poi trasferita a luglio scorso per 18,8 miliardi di euro. L’azionista transalpino, con una quota del 23,75%, ricorrerà in appello contro la decisione assuntaper motivi che considera solo formali, dal moneto che continua a ritenere che laavrebbe dovuto essere portata al voto dell’assemblea. L’annuncio ha intaccato solo in parte il sereno tornato sul titolo in Borsa (+0,55% a 0,26 euro) grazie a una sentenza che ha tolto un’incognitastrada imboccata da Tim, accogliendo le posizioni dell’azienda, rappresentata dal general counsel Agostino Nuzzolo e dagli avvocati Francesco Gatti e Carlo Pavesi nonché da Andrea Zoppini.