Il Sogno vince la sfida ’salvezza’

Le prime due partite del 2025 hanno chiuso definitivamente la 13esima giornata di andata del campionato Uisp Prato, disputata prima e dopo le festività natalizie. Si sono giocati i match tra Signa 2007 e Avis Verag Prato Est e tra Polisportiva Ile l’Olimpia Prato. Il primo dei due incontri è finito con un tennistico 6-1 a favore del Signa. A segno Vanaria e Righini con due doppiette, Trenti e Carrani. Per il Verag il gol della bandiera è arrivato nella seconda frazione di gioco grazie a Mbaye. Nell’altro match Ilsi è imposto per 2-1 contro l’Olimpia, con la quale scambia l’ultima posizione in classifica. In rete Bocchicchio e Mauro per i padroni di casa, mentre per l’Olimpia ha accorciato le distanze Vollero. La classifica vede il Bellini Giacomo in fuga a 29 punti, forte anche del 5-2 portato a casa sul campo dei Kickers Narnali prima della pausa natalizia.