Il Bologna di Italiano è squadra vera con diverse opzioni

Ildiè una realtà della Serie A 2024-2025. Il tecnico ha saputo dare la sua impronta, partendo da un 4-2-3-1 improntato al gioco e alla fase offensiva.TATTICA –ha saputo gestire il patrimonio tecnico lasciato da Thiago Motta, costruendo uncapace di portare avanti gli impegni in campionato e nelle coppe. I tratti distintivi del tecnico sono due: la ricerca di un gioco di possesso con finalità offensiva e la rotazione degli uomini. Il suoè unache gioca e crea occasioni anche a costo di rischiare. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, con la manovra che si sviluppa dalla difesa e coinvolge molto gli esterni.affronta i molti impegni sfruttando tutta la sua rosa, cambiando molto sia dal primo minuto che a partita in corso. Infatti ha saputo trovare di volta in volta nuovi protagonisti con Ndoye, Odgaard, Castro, Dallinga, Fabbian, Dominguez.