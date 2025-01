Ilgiorno.it - Busto Arsizio, tenta di estorcere denaro a dei baristi e minaccia i poliziotti: arrestato albanese

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 15 gennaio 2025 – Chiedei titolari di un bar del centro di. Dopo che questi ultimi chiamano il 112, domenica 12 gennaio scattano le manette ai polsi di un giovane di origini albanesi. La Volante del commissariato è intervenuta in un bar del centro a seguito della segnalazione, da parte dei gestori, di una gravericevuta da un uomo. Una volta giunti sul posto, gli agenti sono venuti a sapere che l’, già nella giornata precedente, si era reso protagonista di un episodio violento: aveva consumato un caffè senza pagarlo e, di fronte alle rimostranze dei, aveva ribaltato alcuni tavolini del dehors, insultando endo i presenti. Pronto a tutto Nonostante l'invito ad andarsene, l'uomo è tornato la domenica sera in prossimità dell'orario di chiusura, con l'intento di "regolare i conti",ndo nuovamente i duee pretendendo dagli stessi delndoli di lesioni in caso contrario.