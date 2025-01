Zonawrestling.net - WWE: Bronson Reed accoglie Penta con parole taglienti dopo il suo primo match

Monday Night RAW di questa settimana si è aperto con l’attesissimo debutto diin WWE.settimane di attesa,El Zero Miedo è finalmente apparso nell’edizione del 13 gennaio, affrontando Chad Gable nel suoper la compagnia.I due atleti hanno dato vita a una performance straordinaria sul ring. Alla fine,ha trionfato su Gable. L’ex campione del mondo TNA ha poi dichiarato che la WWE è la sua nuova casa, invitando i fan ad abbracciare una nuova era nella sua carriera professionale.Su X,ha dato il benvenuto alla nuova star WWE con un messaggio tutt’altro che amichevole. Il “King of Monsters” ha minacciato, promettendo di infliggergli una devastante Tsunami. Non contento, ha anche deriso l’aspetto di, paragonandolo al compianto La Parka:“Benvenuto,