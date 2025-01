Sport.quotidiano.net - SERIE C. Baby Diavolo in piena crisi, ma Bonera resta. Dopo Magrassi anche Camporese per risalire

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nonostante l’ultima pesante sconfitta contro la Torres (1-5) e una classifica sempre più difficile (la vittoria che manca dall’8 dicembre, ben sette punti di distanza dalla zona salvezza), Daniele(nella foto) rimane saldo sulla panchina del Milan Futuro. Ieri, infatti, il tecnico rossonero ha diretto regolarmente l’allenamento e la società è decisa ad andare avanti con lui. Il Milan è consapevole del fatto che la pzione di domenica non è accettabile, ma rimane convinto della bontà del progetto. Soprattutto per quanto riguarda la continua promozione dei tanti giovani in prima squadra, ultimo della lista Bob Omoregbe, classe 2003 che ha esordito sabato sera contro il Cagliari. Di certo per salvare la categoria il Milan Futuro ha bisogno peròdi innesti fuoriquota.l’arrivo di, oggi dovrebbe essere la volta di Michele(32 anni) dal Cosenza, colpo per puntellare la difesa.