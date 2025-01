Unlimitednews.it - Peggiorano le aspettative delle imprese sull’economia italiana

ROMA (ITALPRESS) – Secondo un’indagine condotta dalla Banca d’Italia tra il 20 novembre e il 12 dicembre 2024 presso leitaliane dell’industria e dei servizi non finanziari con almeno 50 addetti, nel quarto trimestre dell’anno i giudizi sulla situazione economica generale sono peggiorati.Nelle valutazionila domanda si è indebolita, in particolare quella proveniente dall’estero e quella rivolta al comparto dei servizi. Le prospettive sulle proprie condizioni operative a breve termine sono complessivamente sfavorevoli; vi incidono l’incertezza economico-politica e, in misura più contenuta, i timori sull’andamento dei prezzimaterie prime energetiche e, specialmente tra leesportatrici, sulle politiche circa gli scambi commerciali internazionali.Leprefigurano un’espansione degli investimenti nella prima metà del 2025, nonostante continuino a ritenere sfavorevoli le condizioni per investire.