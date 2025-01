Ilrestodelcarlino.it - Materna di San Damaso: "Ci sarà posto per tutti . Nessuno verrà escluso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ai bambini della frazione continuerà ad essere garantito ilalla scuola d’infanzia San. Secondo i trend ci aspettiamo l’ingresso di 15 bambini della fascia 3 anni, ma se dovesse essercene qualcuno in più,", afferma l’assessora alle Politiche educative del Comune di Modena Federica Venturelli che già nel fine settimana ha contattato i genitori preoccupati per la diminuzione dei posti a bando nella struttura, per fissare un incontro con loro e rassicurare le famiglie. "In realtà – continua l’assessora – si tratta di posti destinati a non essere occupati a causa del calo demografico (lo scorso anno, a livello cittadino, esaurite le liste d’attesa, sono rimasti 145 posti vuoti. È buon governo usare le risorse dove ci sono i bisogni, per questo negli ultimi due anni l’amministrazione comunale ha avviato una riprogrammazione dell’offerta 0/6 considerata nella sua interezza che prevede l’aumento dei posti nido".