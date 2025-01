Oasport.it - Liensberger in testa alla prima manche di Flachau, grave errore per Ljutic. Si rivede Marta Rossetti

Una ritrovata Katharinaha chiuso al comando ladello slalom in notturna di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista intitolata a Hermann Maier abbiamo visto la tracciatura del canadese Christian Brill molto scorrevole e con poche difficoltà, per cui ognisi pagava a caro prezzo.Katharinaha chiuso con il tempo di 56.78, mettendo in mostra unastellare e rifilando distacchi pesanti a tutte le rivali. La migliore in ogni settore. Dopo tanti alti e bassi negli ultimi anni, saprà completare l’opera nella secondadelle ore 20.45 e trionfare davanti al proprio pubblico?Al secondo posto una eccellente Wendy Holdener. La svizzera è stata abile a prendere sin dai primi metri una ottima velocità e portarla fino al traguardo con un distacco di 75 centesimi.