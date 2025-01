Dilei.it - Isola dei Famosi, l’indiscrezione sul ritorno di Ilary Blasi (a una condizione)

Leggi su Dilei.it

È ancora presto per parlare della prossima edizione dell’dei, eppure iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito alla conduzione e al cast. Teoricamente, come da previsione, l’torna in onda dopo la fine del Grande Fratello. Ma ci sono molti aspetti in fase di allineamento, tra cui proprio la conduttrice: a chi affidare il post Vladimir Luxuria? Potrebbe tornare l’iconica, dopo che sta riscuotendo un successo stellare con la serie, arrivata dopo Unica?dei, le indiscrezioni sulla conduttrice: ildiA parlare di un possibiledialla conduzione de L’deiè TvBlog. “All’interno di Mediaset solo un nome pare più adatto. Sarebbe quello di un, esattamente stiamo parlando di”.