Lanazione.it - Il GS Avis Montevarchi premiato alla Festa del Ciclismo

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Il 2024 sarà ricordato come un anno indimenticabile per il Gruppo Sportivodi. "La stagione appena conclusa ci ha regalato emozioni uniche e risultati straordinari, che hanno superato anche le più rosee aspettative", hanno detto i dirigenti dell'associazione, che il 10 gennaio scorso sono stati premiati in occasione delladel, che si è svoltapresenza del governatore della Toscana Eugenio Giani e dell'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini. I riconoscimenti sono andati siasocietà valdarnese che agli atleti. Sono stati poi ricordati i successi ottenuti lo scorso anno: Yuri Finotello e Luca Giovannoni hanno dominato rispettivamente il Circuito Terre d’Etruria, il Circuito Toscano e il Circuito Terre dei Medici, portando la squadra rossoblù tra le premiate in tutte e tre le competizioni.