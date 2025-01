Abruzzo24ore.tv - Giro d’Italia 2025: La settima tappa attraverserà l’Abruzzo, tra sfide e panorami mozzafiato

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Ilporterà i ciclisti attraverso le meraviglie naturali del, con unache promette emozioni euniche. Laè un’occasione imperdibile. Oggi, a Roma, è stato finalmente rivelato il percorso del, giunto alla sua 108esima edizione. La gara ciclistica più famosa, che avrà luogo dal 9 maggio al 1 giugno, si articola in ben 21 tappe, con una serie di novità che entusiasmano tifosi e appassionati. Tra queste, una delle più attese è la, che si svolgerà interamente in Abruzzo. Il percorso collegherà Castel di Sangro a Tagliacozzo, passando attraverso le spettacolari montagne e borghi dell'entroterra regionale. Un evento che ha suscitato grande entusiasmo, soprattutto tra le autorità locali, con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha sottolineato come l'Abruzzo stia vivendo un momento di crescente visibilità grazie a eventi di questa portata.