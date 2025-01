Inter-news.it - Frattesi non al meglio prima di Inter-Bologna. Verità o mercato?

Negli ultimi giorni, il nome di Davideè tornato al centro dell’attenzione mediatica, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per una questione legata a presunti problemi fisici. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista dell’convive da tempo con un fastidio muscolare che lo costringe a un minutaggio limitato.NON AL– Le condizioni di Davide– entrato anche nel secondo tempo di Venezia--, richiedono una gestione attenta da parte dello staff medico. Da quando è arrivato,ha dimostrato di essere un elemento chiave nelle rotazioni di Simone Inzaghi, grazie alla sua dinamicità e capacità di inserimento. Il suo utilizzo è stato meno frequente rispetto alle aspettative iniziali, alimentando speculazioni su un suo eventuale trasferimento già nella finestra diinvernale.