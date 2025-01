Anteprima24.it - De Cristofaro: “Ripartiamo dall’ultimo quarto d’ora, ci teniamo il pari”

Tempo di lettura: < 1 minuto“, fatto con voglia e determinazione. Dobbiamo dimenticare i primi dieci minuti quando abbiamo sofferto la loro pressione, ma ci sta e ne siamo usciti alla grande, facendo un buon primo tempo e costruendo qualche situazione dove si poteva fare meglio. Anche nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni. C’è stato lo spirito giusto e abbiamo riacciuffato una partita non semplice”. Parla così Antonio Denel post gara.“La stagione è iniziata con la pesantezza dei primi turni senza vittorie – afferma il centrocampista – Abbiamo sbagliato nell’avvio di campionato. Con il mister le sconfitte praticamente non esistono, ma dobbiamo dare ancora di più, in particolar modo dal punto di vista realizzativo. Non è arrivata la vittoria, ma dobbiamo continuare a lottare.