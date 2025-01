Anteprima24.it - Cani-poliziotto scovano droga e cellulari in carcere a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoIngenti quantitativi di sostanza stupefacente, nascosti nelle camere di pernottamento di vari reparti e cinque microsono stati sequestrati neldi Poggioreale, a, grazie al fiuto deidel distaccamento cinofili antidi Avellino. Spike e Masaniello, questi i nomi dei due, sono entrati in azione con il loro fiuto sabato scorso, nei reparti detentivi della casa circondariale partenopea. “Idel distaccamento cinofilo di Avellino – commentano Giuseppe Moretti, presidente dell’Uspp e il segretario regionale dello stesso sindacato di polizia penitenziaria Ciro Auricchio – sono diventati un incubo per gli spacciatori. Il nostro apprezzamento va al personale di polizia penitenziaria deldi Poggioreale per le attività finalizzate a contrastare l’introduzione diin”.