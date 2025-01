Liberoquotidiano.it - "A chi assomiglia il mio Mussolini": l'ultima sparata di Luca Marinelli, pronto per la politica?

E noi siamo devastati da lui, dalle sue contorsioni, dalle recite che mette in scena sui media che lo intervistano, più che in tv o a teatro., l'attore chiamato ad interpretare il Duce quasi controvoglia ma non certo gratis, ogni giorno tiene a galla il suo io controverso. Mi si nota di più se ci sono o se non ci sono, si chiedeva Nanni Moretti. E così non fa passare 24 ore senza averlagrossa. Si diceva devastato dall'interpretazione dinella serie M. su Sky, e ieri si è messo a civettare sulla “somiglianza” del Duce con Donald Trump. A domanda diBarbarossa a Social Club su Radio2 – che evidentemente ha capito il soggetto – non ha trovato differenze tra i due, in particolare perla minaccia di «annettere il Canada». Ovviamentesi è detto perfettamente d'accordo con l'analogia che gli veniva sollecitata: «Sono talmente d'accordo che quasi non aggiungerei altro».