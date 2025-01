Romadailynews.it - Vaticano: a Roma 1600 poveri all’anteprima del musical Bernardette de Lourdes

“E’ molto bello pensare che lo spettacolo sara’ donato in anteprima aiin fondo anche nel Vangelo si da’ la precedenza ai”. Cosi’ il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, racconta l’iniziativa di domani, 14 gennaio, presso l’Auditorium della Conciliazione di.Alle ore 15,30 infatti circache hanno ricevuto il biglietto presso i dormitori, le mense e le comunita’ in cui vivono potranno assistere in anteprima alde, lo spettacolo che ha avuto un grandissimo successo in Francia e che e’ inserito nel cartellone ufficiale del Giubileo. Al termine della rappresentazione, le missionarie della carita’ di Madre Teresa di Calcutta offriranno a chi lo desidera un sacchetto contenente la cena. Fatima Lucarini, responsabile della produzione delin Italia, aveva espresso al cardinale Krajewski il desiderio di offrire lo spettacolo aidi; un desiderio subito realizzato ed espresso anche al Papa in un incontro avvenuto lo scorso 12 dicembre.